Москва, 7 декабря 2020, 16:39 — REGNUM Власти Турции 3 декабря задержала журналистов российского телеканала НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в пригороде Стамбула, где они снимали сюжет для телепрограммы «Центральное телевидение». Сегодня, 7 декабря, стало известно, что российских журналистов из Турции депортируют.

Власти Стамбула заявили, что российские журналисты снимали рядом с запретной зоной, в которой расположен завод по производству беспилотников Baykar Savunma. Петрушко и Малышкин, а также сопровождавший их гражданин Турции были допрошены. Появилась информация о том, что им могут предъявить обвинения в шпионаже. Вплоть до сегодняшнего дня они содержались под стражей.

Только сегодня стало известно, что российских журналистов депортируют из Турции, а прокурор не стал предъявлять им обвинения.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров считает, что данный эпизод в очередной раз показывает — Россия так и не нашла соответствующий её статусу тон в международных отношениях.

«Турция — крупная региональная держава. Россия при Владимире Путине — великая держава. Для великой державы принципиально важной является политика взаимности. Только колониальные зависимые страны уступают больше, чем получают. В отношениях с Турцией Россия очень часто не ведет себя по принципу взаимности. Если бы этот принцип суверенитета и самоуважения работал, то в России были бы задержаны уже 20 турецких журналистов для проверки документов. Но этого к сожалению нет и нынешнее облегчение участи российских журналистов очевидно результат политической сделки. Тем временем Турция чрезвычайно активна, как мы знаем, в Закавказье, на Украине, в Крыму, Абхазии, Туркестане и везде ведет себя как минимум как равная великая держава с Россией. Надо честно признаться себе, что Россия до сих пор не нашла верный тон в отношениях с Турцией и прочими. При этом я категорически против, чтобы искать конфликта с ней, лишь требую взаимности»
Модест Колеров