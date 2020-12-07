Москва, , 16:39 — REGNUM Власти Турции 3 декабря задержала журналистов российского телеканала НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в пригороде Стамбула, где они снимали сюжет для телепрограммы «Центральное телевидение». Сегодня, 7 декабря, стало известно, что российских журналистов из Турции депортируют.

Власти Стамбула заявили, что российские журналисты снимали рядом с запретной зоной, в которой расположен завод по производству беспилотников Baykar Savunma. Петрушко и Малышкин, а также сопровождавший их гражданин Турции были допрошены. Появилась информация о том, что им могут предъявить обвинения в шпионаже. Вплоть до сегодняшнего дня они содержались под стражей.

Только сегодня стало известно, что российских журналистов депортируют из Турции, а прокурор не стал предъявлять им обвинения.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров считает, что данный эпизод в очередной раз показывает — Россия так и не нашла соответствующий её статусу тон в международных отношениях.