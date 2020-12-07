Москва, , 16:31 — REGNUM Времена колониализма прошли и уже не вернутся и это должны понять в ЕС, сообщил 7 декабря журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха — все новости»

Комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об «астанизации» конфликта в Нагорном Карабахе, намекая на лишение Россией и Турцией Евросоюза места в урегулировании, Лавров заявил:

«Если «астанизация» вбрасывается в дипломатический оборот как отражение ностальгии по колонизации, то, наверное, ЕС придётся пережить эти годы ностальгии по тем временам, которые канули безвозвратно».

Напомним, Астанинский формат — это переговоры по Сирии между тремя странами-гарантами — Россией, Ираном и Турцией. Переговоры впервые состоялись в Астане (теперь это Нур-Султан) 23−24 января 2017 года.

На этих переговорах впервые в истории гражданской войны в Сирии за столом оказались представители сирийских властей и боевики из вооружённой оппозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Южный Кавказ превращается в регион стабильности — Лавров