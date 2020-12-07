Москва, , 16:23 — REGNUM Позиция США и ряда западных стран по непризнанию парламентских выборов в Венесуэле не может быть показателем их легитимности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Заявления о несоответствии избирательным стандартам — полностью от лукавого. У Запада для Каракаса стандарт один — самопровозглашенный Гуайдо или любой другой управляемый извне марионеточный ставленник. Только это ничего не имеет общего с волей народа Венесуэлы, как бы западные критики громко об этом не говорили», — считает Слуцкий.

Наблюдатели от России, в том числе и по парламентской линии, признают выборы в Национальную Ассамблею Венесуэлы «открытыми, конкурентными и честными», подчеркнул депутат.

«Считаю, что при демонстративном отказе от направления наблюдательных миссий все негативные оценки парламентской кампании в Венесуэле заранее ангажированы и являются продолжением линии на вмешательство в дела суверенного государства», — заключил он.

Читайте ранее в этом сюжете: На парламентских выборах в Венесуэле пропрезидентский блок набирает 67,7%