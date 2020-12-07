Варшава, , 16:21 — REGNUM На рождественской открытке, распространяемой среди государственных органов и организаций от имени мэрии Варшавы, отсутствуют христианские символы и изображен полумесяц на небе. Многие интернет-пользователи и журналисты резко раскритиковали данный факт и сравнили изображение полумесяца с мусульманской символикой. Об этом передает Polskie Radio 24.

Отвечая на претензии к дизайну открытки, пресс-секретарь варшавской мэрии Каролина Галецкая подчеркнула, что «каждый видит то, что он хочет видеть».

»Варшава — это, прежде всего, толерантный город. Здесь помимо католиков, есть люди разного происхождения, вероисповедания и взглядов», — сказала Галецкая.

По мнению пресс-секретаря, такой дизайн рождественских открыток был подготовлен мэрией для совместного празднования Рождества, к чему были «приглашены все жители города, а не только католики».

«Наша ценность — это единение и общность. Рождество — это время, которое должно нас объединять, а не разделять, независимо от различий, существующих между нами. Это и показывает графика наших открыток. Если кто-то этого не понимает, он не понимает Рождества», — подчеркнула Галецкая.