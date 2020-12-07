Варшава, , 16:14 — REGNUM Депутат польского Сейма Марек Суский заявил в интервью для издания Dziennik, что экс-премьер-министр Польши, а ныне глава Европейской народной партии и депутат Европарламента Дональд Туск является «мальчиком на побегушках у Меркель».

«Дональд Туск — это мальчик на побегушках у Ангелы Меркель. Он последовательно защищает интересы Германии, а не Польши», — заявил политик, когда его попросили прокомментировать критику польской политики со стороны Дональда Туска.

Напомним, ранее Дональд Туск выступил резко против решения официальной Варшавы наложить вето на принятие бюджета ЕС на 2021−2027 годы в связи с тем, что в документе оказались связаны распределение средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них.

По словам Туска, «текущая антиевропейская политика Варшавы отражает интересы России».