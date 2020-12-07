Киев, , 16:27 — REGNUM Ни одна страна ЕС пока что не отреагировала на официальные жалобы Венгрии относительно ситуации в Закарпатье Украины, сообщили во второй половине дня 7 декабря украинские СМИ.

Флаг Венгрии Zsolt Kristaly

СМИ ссылаются на данные корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка (Rikard Jozwiak), которые тот озвучил через социальные сети.

«Министр иностранных дел Венгрии (Петер Сийярто) поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на совете по иностранным делам ЕС. Никто не отреагировал на этот вопрос», — сообщил Йозвяк.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт разгорелся из-за обысков украинской спецслужбы в венгерских организациях Закарпатья Украины, у ее лидеров, и в связанных фондах.

2 декабря Сийярто доложил министрам иностранных дел стран НАТО о ситуации в Закарпатской области Украины, где, как считает официальный Будапешт, идут гонения на этнических венгров и попросил поддержки Альянса в этом вопросе. Позже генсек Альянса заявил, что страны должны решить конфликт исключительно в двустороннем порядке.

3 декабря глава МИД Венгрии заявил, что миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье разбираться в этой ситуации.