Тбилиси, , 16:11 — REGNUM В ходе переговоров между лидерами правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционных партий был достигнут прогресс, но к окончательному пониманию стороны не пришли. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 7 декабря сообщил журналистам председатель партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе.

«Я могу сказать вам, что были некоторые вопросы, по которым позиции сблизились, но есть еще несколько ключевых вопросов, по которым позиции не получилось сблизить, поэтому переговоры продолжатся», — сказал Бакрадзе.

Он отметил, что не может сообщить подробностей переговоров. Новая встреча политических оппонентов должна пройти завтра, 8 декабря.

Переговоры проходили в резиденции посла США в Тбилиси Келли Дегнан. Она выступала в качестве посредника. До этого лидеры оппозиционных партий приходили к послу для консультаций в течение двух последних недель.

Как сообщало ИА REGNUM, в оппозиционных партиях Грузии не признали итоги парламентских выборов, а депутаты от оппозиции отказались входить в парламент.

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