Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Между регионами РФ следует ограничить только перемещения туристов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 7 декабря депутат петербургского Законодательного собрания от «Партии роста», доктор экономических наук Оксана Дмитриева.

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Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заметил, что следует, вероятно, рассмотреть возможность ограничения поездок между регионами для физических лиц.

«Вообще эти меры предпринимают другие страны для ограничения сейчас поездок. Но мне представляется, что все-таки, наверное, нужно рекомендовать основным туристическим регионам сделать примерно то же самое, что у нас: нельзя говорить одновременно о том, что поездки запрещены, и рекламировать курорты Черноморского побережья. Или сохранять финансирование событийного туризма, как у нас», — сказала Оксана Дмитриева.

Она подразумевает, что петербургские власти, дабы отвадить туристов от посещения города в новогодние каникулы, запретили общепиту работать с 30 декабря по 3 января, а в иные дни с 25 декабря по 10 января рестораны и кафе должны закрываться уже в 19:00, все развлекательные заведения — театры, концертные площадки, кинотеатры, музеи, галереи — будут также закрыты с 30 декабря по 10 января.

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Дмитриева считает, что в целом по России следует призывать граждан отказаться от туризма этой зимой. Жителям необходимо передать «настрой», что в стране введен режим относительной самоизоляции, убеждена депутат.

«То есть вопрос не стоит о том, чтобы весело-весело встретить Новый год. Нужно мобилизоваться. Ограничить туризм, развлечения, ТРЦ все. Но не так, что Петербург закрылся, а мы теперь поедем в Москву. Или Москва закрылась — зато в Суздале всё будет прекрасно. А Турция, которая открыта? И люди собираются туда, а там заболеваемость нисколько не меньше. Нужно как-то более системно продумать решения», — заявила депутат.

Она настаивает, что принимать столь непопулярные решения нужно сейчас — до Нового года осталось три недели. Все возможные активности стоит перенаправить в онлайн, государство через гранты и госзаказы могло бы помогать учреждениям культуры проводить сетевые экскурсии и мероприятия.

«Ясно, что это не полноценная замена, но не нужно создавать у людей неправильное ощущение, будто может быть полноценный отдых и традиционные занятия в Новый год. Этого, понятное дело, не будет», — резюмировала Оксана Дмитриева.

«А так поездки невозможно ограничить, будут просто лишние проблемы, тем более если люди будут переведены на удалёнку, зимние каникулы кто-то захочет провести на даче, у родственников. Где граница между Московской и Владимирской областями или между Ленинградской и Новгородской областями? Сложно ее провести», — добавила она.

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