Москва, , 15:54 — REGNUM За прошедшие сутки на территорию Нагорного Карабаха из Армении вернулись еще 859 беженцев. Об этом 7 декабря рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По словам Конашенкова, мирные жители, которые ранее покинули свои дома в Нагорном Карабахе из-за военных действий, продолжают возвращаться в регион.

«За сутки в места прежнего проживания вернулись еще 859 человек», — заявил он.

Также официальный представитель Минобороны РФ добавил, что общее число беженцев, которые с 10 ноября вернулись на территорию Нагорного Карабаха, на сегодняшний день составляет свыше 34 тыс.

Кроме того, Конашенков указал, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.