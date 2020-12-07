Тбилиси, , 15:56 — REGNUM В Грузии конкурсы на строительство дорог и тоннелей выигрывают компании из Китая, поскольку предлагают наиболее выгодные условия. Об этом, как передает интернет-издание Netgazeti, сказал министр финансов Грузии Иване Мачавариани, комментируя заявление посла Польши в Тбилиси Мариуша Машкевича, отметившего, что европейские организации работают не хуже.

«Если будет лучшей китайская компания, то почему бы и нет. Если, например, польская компания будет лучшей, поверьте, она тоже выиграет тендер. Мы руководствуемся интересами нашей страны» — сказал Мачавариани на брифинге.

Ранее Машкевич в интервью выразил сомнение, что при выборе строительной компании для работ в Грузии цена должна быть определяющим критерием, так как страна часто берёт кредиты в европейских банках.

«Неужели цена — это основной критерий оценки? Большая часть средств поступает из Европейского союза, в частности из Европейского инвестиционного банка, которым пользуется Грузия», — сказал польский посол.

Он подчеркнул, что есть хорошие компании в Австрии, Германии и Польши.

Стоит отметить, что к концу текущего года внешний долг Грузии, по прогнозу правительства, достигнет $7,3 млрд, что будет составлять 58% от ВВП. По грузинскому законодательству, внешний госдолг государства не должен превышать 60% от ВВП.