Москва, , 15:50 — REGNUM Суд в Стамбуле освободил журналистов НТВ, сообщает 7 декабря телеканал.

«По предварительной информации, прокурор отказался от обвинений против журналистов телекомпании Алексея Петрушко и Ивана Малышкина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции задержали журналистов телеканала НТВ. По информации СМИ, они проводили съёмку военного объекта с дронов. По информации прессы из источников, журналистам грозил срок до 20 лет за шпионаж.

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