Париж, , 15:53 — REGNUM Франция не будет ставить предоставление военной и экономической помощи Египту в зависимость от ситуации с правами человека в этой стране. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил 7 декабря по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Елисейском дворце.

Политика требовательного диалога лучше, чем бойкот, отметил Макрон. Он выразил мнение, что увязывание помощи Парижа с ситуацией в Египте сделало бы это государство «более уязвимым».

Франция, подчеркнул Макрон, считает акты насилия в ответ на публикации карикатур неприемлемыми. Свобода прессы — часть прав человека. Карикатуры не являются посланием Франции мусульманскому миру, это лишь мнение, которое свободно выражает конкретный человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ас-Сиси заявил, что «терроризм — это глобальное явление, и он никак не связан с религией». Так он высказался в отношении скандала вокруг публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo и к поддержке этой публикации со стороны президента Франции.

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