Москва, , 15:53 — REGNUM Готовность к обмену пленных с Азербайджаном по принципу «всех на всех» выражает Армения и надеется, что Баку займет аналогичную позицию. Об этом 7 декабря заявил армянский министр иностранных дел Ара Айвазян на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

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По словам главы МИД Армении, приоритетным в вопросах гуманитарного характера по ситуации в Нагорном Карабахе, является вопрос о незамедлительном возвращении останков погибших и безотлагательном и безоговорочном обмене военнопленными и удерживаемыми лицами.

«Мы выразили готовность провести обмен по принципу «всех на всех» и ожидаем, что с азербайджанской стороны не будет никаких попыток сорвать процесс», — заявил Айвазян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее приглашение главы МИД Армении Ары Айвазяна посетить Ереван с ответным визитом принял министр иностранных дел России Сергей Лавров.