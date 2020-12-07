Афины , , 15:30 — REGNUM «Дорожную карту» для «постепенного и безопасного» возвращения к повседневной жизни обрисовал официальный представитель греческого правительства Стелиоса Пецас на брифинге 7 декабря, сообщает AMNA.

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Петсас заявил, что с учетом рекомендаций экспертной комиссии были приняты следующие решения: оставить школы закрытыми до утра 7 января 2021 года и, следовательно, продолжить дистанционное обучение; до утра того же дня рестораны, развлечения, корты и спортивные мероприятия остаются по запретом, за исключением тех, которые всё еще продолжают работать и сегодня (чемпионат Суперлиги по футболу и баскетболу); мера, касающаяся запрета на поездки из префектуры в префектуру, также остается в силе, мера запрета на собрания и движение в ночное время расширяется, а удаленная работа сохраняется на прежнем уровне.

В ближайшие дни ожидаются новые объявления о том, как будут работать церкви, парикмахерские, отрасли розничной торговли.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Греции в настоящее время составляет 115 471 человек.