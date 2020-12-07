Москва, , 15:34 — REGNUM Приглашение главы МИД Армении Ары Айвазяна посетить Ереван с ответным визитом принял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил об этом 7 декабря по итогам переговоров с главой армянского МИД в Москве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха – все новости»

По словам главы МИД РФ, его первый контакт с новым министром иностранных дел Армении был полезным и полноценным.

«Ара Генриевич любезно пригласил меня посетить Ереван в очередной раз. Я с удовольствием приеду, по срокам договоримся дополнительно», — сказал Лавров.

Кроме того, он отметил, что закрепленные в трехстороннем заявлении от 9 ноября по Карабаху меры осуществляются «максимально эффективно» и добавил, что оценочная миссия ООН по ситуации в регионе прибудет туда в середине декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ряд шагов по решению вопросов обмена пленными между Баку и Ереваном и возвращению беженцев в Нагорный Карабах наметили Россия и Армения.