Москва, , 15:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии, и.о. президента Талант Мамытов обсудили ряд ключевых вопросов в двусторонних отношениях между государствами, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Стороны обсудили вопросы возобновления после снятия ограничений в связи с пандемией регулярных рейсов между РФ и Киргизией, выработки механизма сотрудничества между пограничными службами двух стран, вопросы регулирования трудовой миграции.

Володин предложил провести подробное обсуждение всех этих тем в профильных комитетах и поручил главе комитета по делам СНГ Леониду Калашникову (КПРФ) координировать проработку этих вопросов с другими профильными комитетами.

Кроме того, поднималась тема изучения русского языка в Киргизии. Володин обратил внимание на то, что гражданам Киргизии проще устроиться на работу в РФ благодаря тому, что в республике закреплён официальный статус русского языка.

Талант Мамытов подчеркнул, что вопрос статуса русского языка обсуждался при работе над новой Конституцией Киргизии, и большая часть участников комиссии поддерживают сохранение статуса русского языка как официального.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос интеграции и сохранении суверенитета.

«При всех коврижках Европы никто не стоит и не ждет с распростертыми объятиями граждан стран, входящих в СНГ», — заявил Володин.

В ответ Мамытов заверил, что «Киргизская Республика остается полностью привержена всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений». Киргизия заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Россией во всех сферах, подчеркнул он.

Мамытов также выразил благодарность российской стороне за содействие в сложный для Киргизии период пандемии — в частности, поставку гуманитарной медицинской помощи.

Кроме того, он пригласил Володина посетить Киргизию.

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