Лондон, , 15:25 — REGNUM Глава британского правительства Борис Джонсон может заявить о своем нежелании продолжать безрезультатные переговоры с ЕС об условиях взаимоотношениях между Соединенным Королевством и Евросоюзом после Brexit. Об этом заявил 7 декабря таблоид The Sun.

Как отметил изданию источник, процесс обсуждения условий последующих взаимоотношений Великобритании и ЕС заходит в заключительную стадию, и если 7 декабря прогресс так и не будет достигнут, «возникнет вопрос, есть ли смысл продолжать».

«Мы не собираемся уступать требованиям ЕС, которые мешают нам вернуть контроль над правилами, по которым живут британцы. Все очень просто», — подчеркнул источник таблоида.

Напомним, несмотря на длительные переговоры между Лондоном и Брюсселем, компромисса по ряду ключевых вопросов достигнуто так и не было. Камнем преткновения между Великобританией и ЕС по-прежнему являются условия конкуренции на рынке, права на рыболовство компаний ЕС в территориальных водах Великобритании, а также меры наказания за нарушение сторон, нарушивших будущее соглашение по Brexit.