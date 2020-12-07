Москва, , 15:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, об этом 7 декабря сообщается на сайте Кремля.

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Отмечается, что стороны подробно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

«Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев», — говорится в сообщении.

Кроме того, выражена обоюдная готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ. Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск.