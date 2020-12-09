Варшава, , 00:59 — REGNUM Интересно, что Джо Байден, заняв кресло президента, вряд ли сможет осуществить все те кары в отношении России, на которые так надеются в русофобском политическом лагере. Почему так обстоят дела на примере трубопровода «Северный поток — 2», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Северный поток — 2 Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Дональд Трамп занимал в отношении российского трубопровода «СП-2» очень жесткую позицию, требуя от Германии прекратить сотрудничество с Россией по данному строительству. А вот Джо Байдену на посту президента США может понадобится от Германии совсем другое. Ведь его политика в отношении Европы будет основана на смягчении тех противоречий, которые так неуклюже настроил в Европе его предшественник.

А значит, от безоглядной поддержки Польши в ее антироссийских устремлениях Байдену придется переходить к новому налаживанию хороших отношений с Германией. А тут и «СП-2», который Германии реально необходим, может стать хорошим поводом для проявления американской учтивости. Читайте статью Станислава Стремидловского «Байден не поможет Польше заблокировать «Северный поток — 2»».