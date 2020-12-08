Москва, , 07:48 — REGNUM Газета «Московский комсомолец» заявила, что между Россией и Японией, оказывается, всё еще война. О том, почему это заявление «МК» не имеет никакого отношения к действительности, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Удивительно, но ошибка журналистов «МК» повторяется время от времени и в других изданиях, поэтому борьба за грамотность в этом вопросе остается, к сожалению, еще весьма актуальной. А ведь чтобы убедиться в отсутствии всякой «войны с Японией», достаточно ознакомиться с Советско-японской декларацией от 19 октября 1956 года, в которой так и написано, что «1. Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

Мало того, наличие в России японских, а в Японии российских посольства и консульства, торгпредства, мягко говоря, несколько противоречит утверждению о «войне». Так что «война с Японией», которую по незнанию время от времени объявляет тот или другой журналист, остается на его совести. Хотя возможны и другие типы журналистской мотивации в этом вопросе. Почему?

Читайте статью Анатолия Кошкина «Господа из «МК», прекратите морочить голову своим читателям!».