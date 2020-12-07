Москва, , 15:23 — REGNUM Ряд шагов по решению вопросов обмена пленными между Баку и Ереваном и возвращению беженцев в Нагорный Карабах наметили Россия и Армения. Об этом 7 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном в Москве.

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«Мы удовлетворены тем, что перемирие реально соблюдается на земле уже практически месяц, идет возвращение беженцев. Есть продвижение в обмене телами погибших, пленными, в поиске пропавших без вести. Хотя, как уже сегодня отметили, мы заинтересованы в том, чтобы эти острые гуманитарные вопросы решались как можно скорее. И сегодня ряд шагов на этом направлении мы наметили», — сказал глава МИД РФ.

Также сказал он, что дипломаты обсудили вопросы, которые связаны с созданием центра гуманитарного реагирования и утончил, что данная инициатива является инициативой президента России Владимира Путина.

Также Лавров отметил, что Россия предложила сделать данный центр международным, с участием Армении и Азербайджана, и рассказал, что в настоящее время ведется обсуждение практических вопрос по такой инициативе, в реализации которой примут участие многие министерства и ведомства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Армении Ара Айвазян заявил, что вопрос об обмене пленными и телами погибших в боевых действиях в Нагорном Карабахе является чувствительным и требующим скорейшего урегулирования.