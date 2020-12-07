Берлин, , 15:20 — REGNUM Экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против участников строительства газопровода «Северный поток — 2», отвергаются властями ФРГ. Об этом представительница министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер заявила 7 декабря на брифинге в Берлине.

Айхлер прокомментировала высказывание исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл. Дипломат заявила газете Handelsblatt, что проект «Северный поток — 2» нацелен на «раскол Европы», и призвала германские власти и власти стран ЕС наложить на строительство газопровода мораторий.

«Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции», — сказала представительница германского министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском МИД после заявления Куинвилл напомнили, что США не приемлют никакие трубопроводы, которые были бы связаны с РФ.

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