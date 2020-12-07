Москва, , 15:08 — REGNUM Законопроект об «окнах жизни» будет доработан и внесен в Госдуму в новой редакции с учетом мнения экспертов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

«Мы снимаем с рассмотрения текущий законопроект для того, чтобы внести его в начале следующего года после доработки с учетом мнения медицинского сообщества, экспертов, имеющегося регионального опыта», — сказал Неверов.

Законопроект направлен на создание «беби-боксов», мест для анонимного оставления ребенка. В том виде, в котором он есть, требует серьезной доработки, отметил парламентарий.

Он отметил, что в 16 субъектах РФ существуют «окна жизни», но это не локальная проблема, необходимо законодательное регулирование на федеральном уровне.

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