Ташкент, , 14:59 — REGNUM Самарканд имеет большое значение, как центр философских и религиозных идей и для Востока, и для Западного мира. Об этом заявил глава Римской католической церкви Франциск, сообщает агентство «Дунё».

4 декабря посол Узбекистана при Святом Престоле Жахонгир Ганиев вручил верительные грамоты. Во время беседы с дипломатом Франциск выразил уважение президенту республики Шавкату Мирзиёеву.

В заключение беседы Папа Римский пообещал молиться за президента Узбекистана и народ республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года состоялась встреча министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и нового посла Ватикана в республике Челестино Мильоре.