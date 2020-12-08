Остров Кунашир, Сахалинская область, , 06:39 — REGNUM Сначала Токио на весь мир заявляет о своем суверенитете над территорией России, а потом хочет согласия России на подписание договора на этих наглых условиях. Почему «так не будет, дорогой», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Ёсихидэ Суга Kantei.go.jp

Не так давно заступивший на пост японского премьера Ёсихидэ Суга опять свел в своей речи несводимые тезисы, сказав, что выступает за «скорейшее урегулирование территориального вопроса и подписание мирного соглашения между Токио и Москвой относительно Курильских островов». Мирный договор «по поводу Курильских островов» может со стороны Японии быть простым признанием принадлежности Курильских островов России — и никаким другим.

Даже российская Конституция утверждает запрет на «торговлю территориями», не делая исключения даже для очень одаренных и талантливых японских политиков. Тем не менее Суга, как и его проштрафившийся на курильской теме предшественник Абэ, пытается убедить всех и каждого, что вот и российский президент Владимир Путин с ним «согласен».

Читайте статью Анатолия Кошкина «Окончательную точку в вопросе о принадлежности Курил поставила история».