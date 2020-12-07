Тюмень, 7 декабря 2020, 14:58 — REGNUM Ввод ограничений на передвижение людей между регионами и внутри них, если говорить о Ханты-Мансийском автономном округе или Ямале, обрушит строительную, газодобывающую и нефтяную отрасли, где трудятся вахтовым методом люди со всей России. Закрывать северные регионы категорически нельзя, считает депутат Тюменской областной думы Александр Лобов.
Как сообщало ИА REGNUM, заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко о необходимости введения ограничений на передвижение людей как между регионами России, так и внутри них появилось из-за эпидемиологической обстановки в период второй волны распространения коронавирусной инфекции в РФ.
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