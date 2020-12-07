Тюмень, , 14:58 — REGNUM Ввод ограничений на передвижение людей между регионами и внутри них, если говорить о Ханты-Мансийском автономном округе или Ямале, обрушит строительную, газодобывающую и нефтяную отрасли, где трудятся вахтовым методом люди со всей России. Закрывать северные регионы категорически нельзя, считает депутат Тюменской областной думы Александр Лобов.

«Предложение главы Минздрава РФ Михаила Мурашко закрыть на время передвижение по стране губительно скажется не только на внутреннем туризме, который едва начал восстанавливаться, но и на функционировании нефтедобычи и газодобычи в северных регионах Уральского федерального округа. Общеизвестно, что в нефтегазовом секторе задействованы работники из разных субъектов РФ, работающие вахтовым методом. И это производства непрерывного цикла. Закрыть Югру и Ямал — это лишить доходов казну страны, лишить заработка людей в сложное для экономики пандемическое время», — считает тюменский парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко о необходимости введения ограничений на передвижение людей как между регионами России, так и внутри них появилось из-за эпидемиологической обстановки в период второй волны распространения коронавирусной инфекции в РФ.

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