Москва, , 14:59 — REGNUM Вопрос об обмене пленными и телами погибших в боевых действиях в Нагорном Карабахе является чувствительным и требующим скорейшего урегулирования. Об этом 7 декабря заявил глава МИД Армении Ара Айвазян в ходе встречи министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

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"Естественно, что вопрос поиска пропавших военнослужащих, обмен пленными и телами погибших является очень чувствительным и требующим скорейшего разрешения», — приводит слова Айвазяна пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Также он подчеркнул, что данный вопрос становится особенно актуальным на фоне сообщений о «многочисленных и подтвержденных фактах варварского в прямом смысле этого слова обращения с военнопленными» и указал, что к таким же вопросам относится сохранения армянских религиозных и культурных объектов в Нагорном Карабахе.

Кроме того, глава МИД Армении поблагодарил министра иностранных дел РФ за его личный вклад в вопрос прекращения боевых действий в Карабахе.

«Хотел бы еще раз выразить глубокую признательность российской стороне, лично вам, Сергей Викторович, за большой вклад и последовательные усилия, направленные на полное прекращение огня и военных действий в зоне конфликта», — сказал Айвазян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что нагорнокарабахский конфликт пока находится на выходе из горячей фазы.