Варшава, , 14:53 — REGNUM Вольнице Польши в Европейском союзе приходит конец. США отказались переносить военную базу из Германии на польскую территорию, а это даст возможность Берлину вспомнить Варшаве всё то хамство, которым прославилась правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) за те четыре года, пока Белый дом занимал Дональд Трамп.

Конгрессом Соединённых Штатов был опубликован законопроект, распределяющий бюджет Пентагона на следующий год, рассказали специалисты Института РУССТРАТ. К огромному огорчению Варшавы, в нём содержится пункт, отменяющий передислокацию американского военного контингента в Польшу с территории Германии.

Польские политики обещали избирателям, что с приходом американских военных придут и многомиллиардные инвестиции в экономику страны. В «Право и Справедливость» тогда предпочитали не вспоминать, сколько проблем принесла посланница Трампа — посол Джорджетт Мосбахер. Миллионерша отказывалась учитывать интересы польских компаний и отстаивала исключительно выгоду Соединённых Штатов. Она запретила Варшаве соваться в дела польского телеканала TVN, которым владеет корпорация Discovery, заставила Польшу поссориться с Китаем и запретить компании Huawei построить сеть 5G в стране, напомнили эксперты РУССТРАТ.

После принятого Конгрессом решения партия PiS осталась наедине со своими избирателями, и теперь без помощи со стороны США властям придется выстраивать отношения с Ангелой Меркель, которую Варшава часто критиковала за последние четыре года, поддакивая Трампу.