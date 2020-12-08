Ереван, , 05:46 — REGNUM Независимость страны нельзя превращать в товар для спекуляции ловких политиков, гоняющихся за своей политической прибылью в ущерб всему народу. Именно такой вывод из недавних трагических событий в Карабахе можно и нужно сделать в Армении, считает автор ИА REGNUM Арташес Гегамян.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

После принятия Заявления о прекращении войны, которое подписали лидеры России, Армении и Азербайджана, в Армении яростно мобилизовались специалисты и «пехотинцы» информационной войны, грудью вставшие на защиту соросовского ставленника, премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сфабрикованные восхваления премьер-министра, продемонстрировавшего во время войны с Азербайджаном крайнюю степень некомпетентности, перемежаются с проклятиями в адрес оппозиционеров, посмевших критиковать этого политика, поставленного во главе Армении внешними силами по классическим образцам цветных революций. Несмотря на то, что на стороне армянской оппозиции пашиняновскому режиму выступают видные деятели культуры, опытные политики и прославленные журналисты, всем им стараются зажать рот те, кто может проконтролировать СМИ, особенно те, которые работают в сетевом пространстве.

А информационный враг Армении пытается возложить всю вину за поражение в последней войне на Россию, якобы не пришедшую на помощь. В таких условиях у России, если она не хочет быть политически выдавленной из Армении и Карабаха в ходе оголтелой информационной кампании, поднятой ее недругами, открывается дополнительная возможность диалога с теми политическими силами в Армении, которые стремятся привести страну к крепкому союзу в составе Союзного государства России, Белоруссии и Армении. Читайте статью Арташеса Гегамяна «Альтернативой вхождению Армении в союз России и Белоруссии является война».