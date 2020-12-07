Джакарта, , 14:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии назначило трёх генеральных консулов в дружественные страны, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

По данным МИД Индонезии, Андре Омер Сирегар назначен на должность генерального консула Индонезии в Хьюстоне (США); Картика Чандра Негара заняла должность генерального консула Индонезии в Дубае (ОАЭ); Диана Эмилла Сари Сутикно вступит в должность генконсула Индонезии в Осаке (Япония).

«Большая семья министерства иностранных дел поздравляет всех генеральных консулов, вступивших в должность и желает им успехов в выполнении своих дипломатических миссий в дружественных странах», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что Япония инвестирует 57 трлн индонезийских рупий ($4 млрд) в поддержку фонда суверенного благосостояния Индонезии.

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