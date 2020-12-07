Монровия, , 14:52 — REGNUM Жители Либерии во вторник, 8 декабря, проголосуют на конституционном референдуме, передаёт RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, самой обсуждаемой поправкой к конституции стал вопрос о сокращении срока президентских полномочий. Критики действующего президента Джорджа Веа уверены, что политик использует эту возможность, чтобы обрести популярность среди избирателей и получить шанс быть избранным на очередной срок.

«Президент Джордж Веа, очевидно, захочет баллотироваться на третий срок, поскольку его шестилетние сроки не будут являться помехой, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пятилетний срок», — заявил оппозиционный сенатор Дариус Диллон.

По сообщению репортёров, на референдум также вынесут вопрос сокращения полномочий депутатов парламента и сенаторов с 6 до 5 лет и с 9 до 7 лет соответственно.

Диллон подчеркнул, что голосование за поправки «будет большой ошибкой». Среди других вопросов, вынесенных на референдум в одной из беднейших стран мира — двойное гражданство, которое было запрещено в 1973 году.

Либерия, как и многие страны Африки, долгое время не может оправиться от Гражданской войны. Боевые действия велись в стране с 1989 по 2003 г. Либерия также столкнулось с эпидемией лихорадки Эбола. Во время нахождения Веа у власти страну потрясли протесты против тяжёлого экономического положения, во время которого наблюдались высокие уровни инфляции и дефицит топлива.