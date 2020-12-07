Южно-Сахалинск, , 14:45 — REGNUM Находясь в рабочей поездке на Сахалине, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал новость о том, что уроженцев Курил в США признают японцами.

Анкоридж. Аляска (сс) Frank K

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Трутнев сказал, что жителей Аляски нужно считать гражданами Российской империи. Видео подхода к прессе в своём официальном телеграм-канале опубликовал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

«Мне кажется, что это новая позиция в международном плане и мы готовы её творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи», — сказал Трутнев.

Глава региона добавил, что вопрос принадлежности Курил и его жителей давно решен и не подлежит обсуждению.

«Я думаю, что ответы на эти вопросы все известны. Курильчане не хотят быть иными гражданами, они хотят быть гражданами Российской Федерации и об этом уже много раз говорили. Даже был опрос общественного мнения, где почти 100% людей высказались совершенно определенно — это российская территория и там живут граждане Российской Федерации», — подчеркнул Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что уроженцами Японии считают граждан России, родившихся на островах южной группы Курильского архипелага, уже много лет в США.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации отреагировали на правила розыгрыша грин-карт, согласно которым американская сторона считает жителей России, родившихся на южных Курилах, уроженцами Японии.