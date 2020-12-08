Москва, , 04:18 — REGNUM Многие утверждения, прозвучавшие на Валдайском клубе по поводу отношений России, Китая и Индии демонстрируют живучесть «европейского вектора» в умах российских аналитиков. О том, почему организация ШОС и дружба с Китаем не должна рассматриваться как препятствие на пути в вожделенную Европу, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Пресс-конференция Генерального секретаря ШОС Sectsco.org

Европа все никак не займет приличествующего ей скромного места в умах большого числа представителей экспертного сообщества России. А без такого «уточнения масштабов» сложено говорить об адекватном восприятии международной действительности, чему примеров изрядное количество. Европоцентризм рассуждений может привести даже к такому парадоксальному восприятию, в рамках которого дружба России и Китая может «мешать» отношениям с Европой.

Но рассматривая сложившееся в Евразии соотношение сил и разрешение конфликтов сугубо через противопоставление интересов или даже с использованием давно канувших в прошлое парадигм, как, например, противостояния СССР с Китаем в прошлом веке, не смогут привести к адекватным ситуации выводам. Читайте статью Владимира Павленко «Что забыл Валдайский клуб в тупике «европейской перспективы»».