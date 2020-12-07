Калининград, , 14:44 — REGNUM Можно ожидать, что сейчас в странах НАТО поднимется крик и пойдут обвинения в дестабилизации обстановки в макрорегионе в ответ на заявление командующего Балтийским флотом о создании новой дивизии, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор Института региональных проблем, Дмитрий Журавлев.

Как сообщалось, Командующий Балтийским флотом Александр Носатов заявил, что Минобороны РФ приняло решение укрепить Балтийский флот. По словам адмирала будет сформирована полноценная мотострелковая дивизия, которая будет способна ответить на агрессивные действия НАТО.

«Самые ярые эксперты будут говорить о подготовке захвата Польши, а то и всей Европы. Но если опустить лирику, то Европейские политики за ситуацию в регионе должны благодарить исключительно себя.

Весь постсоветский период, несмотря на все заверения и прямые обещания, НАТО расширялось на восток и дошло до границ России. Но и здесь альянс не успокоился. Он не просто включил наших соседей в свою военную инфраструктуру, он постоянно эту структуру расширяет и усиливает.

Но и этого мало. НАТО ведет активные действия у наших границ: одно за другим проходят учения, увеличилось число разведывательных полетов натовской авиации вдоль наших границ, а иногда и в глубь нашей территории.

Если верить статистике, то за 2020 год военные подразделения зафиксировали свыше тысячи вылетов разведывательных самолетов НАТО в зоне ответственности Балтийского флота. Это превышает показатели 2019 года на полторы сотни.

Естественно, что такие действия увеличивают напряженность и повышают уровень военной опасности вдоль наших границ. Россия должна на это реагировать.

Это обязанность государства гарантировать безопасность страны. И создание новой дивизии — это минимальный вынужденный ответ на действия НАТО», — высказал свое мнение эксперт.

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