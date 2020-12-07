Киев, , 14:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «держит под контролем» подготовку к закупке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и к массовой вакцинации украинцев.

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Об этом шла речь на совещании органов власти под председательством главы украинского государства сегодня, 7 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский, в частности, заявил, что государство должно быть готово с алгоритмами действий при вакцинации.

«Так, государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное — помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую массовую вакцинацию в мире будут делать впервые», — подчеркнул он.

Никакой конкретных данных или сроков по вакцинации на совещании не обсуждалось.

ИА REGNUM напоминает, что Украина готовится к подписанию соглашения о сотрудничестве с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от COVID-19. Предполагается, что объем первого транша, предоставленного Украине COVAX, составит около 1,2 млн доз и будет предназначен преимущественно для работников здравоохранения и пожилых людей в зоне риска. Остальную вакцину Украина намерена купить на западной рынке и в течение 2021 года вакцинировать около 20 млн человек.

При этом в результате последнего соцопроса выяснилось, что 40% граждан Украины не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина для них будет полностью бесплатной.