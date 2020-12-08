Москва, , 03:21 — REGNUM Похоже, что военные США оценили российский «Искандер» как весьма эффективный ракетный комплекс и захотели себе такой же. О разработке американского ракетного комплекса MRC рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Пуск американской баллистической ракеты средней дальности U.S. Navy

Согласно высказыванию начальника ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, российский «Искандер-М» это уникальный комплекс, а его модернизационный потенциал позволяет планировать его использование в ВС РФ еще долгое время. Во многом такие характеристики «Искандера» основываются на его универсальности, ведь этот комплекс может доставлять «потребителю» и аэробаллистические и крылатые ракетные «посылки» с самым разнообразным полезным содержимым.

Понятно, что американская военная мысль также озаботилась разрывом, который образовался по мнению специалистов в пользу России с введением в строй «Искандеров». Теперь универсальный подвижный ракетный комплекс MRC, который может быть принят на вооружение военными США в достаточно скоро, может стать подтверждением окончательности решения о размещении американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азии. Напряженность международной обстановки от этого резко возрастет. Читайте статью Владимира Васильева «США разместят ракеты средней дальности в Европе и Азии».