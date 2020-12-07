Москва, , 14:48 — REGNUM Обстановка на Южном Кавказе стабилизируется, противоречия уходят. Россия будет и дальше содействовать этому процессу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 7 декабря на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном в Москве.

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Лавров напомнил о значении совместного заявления лидеров Армении, Азербайджана и России, подписанного 9 ноября. Оно остановило боевые действия в Нагорном Карабахе. Стороны договорились разблокировать все коммуникации, и хозяйственные, и транспортные.

«Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов», — сказал глава российской дипломатии.

Москва будет всячески содействовать продвижению в этом направлении, подчеркнул он.