Минск, , 14:34 — REGNUM В повестку запланированного на 11 декабря заседания Высшего Евразийского экономического совета вынесен вопрос на услуги по транспортировке газа. По итогам планируется окончательно определиться по этому вопросу, что позволит ЕАЭС реализовать свою стратегию. Об этом в ходе брифинга 7 декабря заявила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

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По её словам, «остался только один вопрос, связанный с тарифообразованием на услуги по транспортировке газа», тогда как по остальным вопросам экономического сотрудничества есть ясность. Малкина выразила надежду, что «эти стратегические направления будут окончательно приняты и послужат основой тем документам, которые станут стратегическим планом для всех органов союза».

Главы государств ЕАЭС планируют также обсудить проект соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и перемещения денежной наличности через ЕАЭС. Также будут обсуждены бюджет на 2021 год, предоставление Узбекистану и Кубе статуса наблюдателей в ЕАЭС, основные направления международной деятельности союза на 2021 год и другие вопросы.

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Помощница белорусского экс-премьер-министра Михаила Мясниковича сообщила также, что Минск настаивал на очном формате заседания ВЕЭС одновременным с проведением первого Евразийского экономического форума, однако из-за пандемии «был принят иной формат».

Напомним, в 2020 году Александр Лукашенко неоднократно поднимал вопрос о резком повышении стоимости транзита российского газа через Белоруссию. По итогам состоявшихся 30 ноября переговоров с Александром Лукашенко председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сообщил о наличии возможности сделать цены на газ для России и Белоруссии равнодоходными, отметив: «Особенно то, что касается тарифа на прокачку газа по территории РФ, пока газ дойдет до Белоруссии. Это составляет львиную долю стоимости энергоресурсов».

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