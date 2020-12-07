Ташкент, , 14:34 — REGNUM Решение швейцарского суда в пользу дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой не позволяет вернуть ей $350 млн. Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник Школы восточных и африканских исследований Алишер Ильхамов.

«Это чисто процедурная победа ее адвоката», — считает эксперт. По его словам, некоторые узбекистанские СМИ неверно инвертировали решение суда.

Ильхамов уточнил, что решение суда позволяет рассмотреть ранее отвергнутую апелляцию адвокатов Каримовой. Кроме того, юристы дочери экс-президента смогут представлять компанию Takilant Ltd.

Эксперт добавил, что выигранный суд в Швейцарии не предоставляет доступ к замороженным средствам. Подобное решение может вынести уголовный суд. Однако Каримова пока не может предстать перед судом из-за своего заключения в Узбекистане.

Кроме того, даже если средства разморозят, то претензии к этим же активом выдвинет департамент юстиции США.

Ранее Bloomberg сообщил, что Гульнара Каримова выиграла суд в Швейцарии. Адвокатом удалось доказать, что дочь экс-президента была законным бенефициаром компании Takilant Ltd.

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