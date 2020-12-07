Москва, , 14:32 — REGNUM Балтийский флот будет России будет укрепляться и впредь. В ответ на угрозу НАТО Минобороны РФ вынуждено принимать ответные меры, заявил в интервью газете «Красной звезды» командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

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По его словам, это, прежде всего, обусловлено наращиванием войск НАТО в непосредственной близости от сухопутных границ Калининградской области, где дислоцируются основные силы Балтийского флота.

«Сформирована мотострелковой дивизии, вошедшая в состав армейского корпуса Балтийского флота. Новое соединение включает в себя мотострелковые, артиллерийский и отдельный танковый полки», — пояснил Носатов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные в июне 2020 гола вели наблюдение за масштабными учениями НАТО Baltops в Балтийском море.

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