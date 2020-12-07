Джакарта, , 14:25 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что Япония инвестирует 57 трлн индонезийских рупий ($4 млрд) в поддержку фонда суверенного благосостояния Индонезии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

По его словам, банк международного сотрудничества Японии будет одним из финансовых институтов, участвующих в создании фонда суверенного благосостояния Индонезии.

Поддержка со стороны банка и правительства Японии, как ожидается, укрепит стратегическое партнерство между Индонезией и Японией и привлечет больше представителей частного сектора для инвестирования в Индонезию.

Япония также надеется, что Индонезия сможет поддержать её цели по достижению «углеродного нейтралитета» к 2050 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ознаменование 65-летия установления дипломатических отношений правительства Индонезии и Вьетнама проводят фотовыставку, которая отражает тесные отношения между двумя странами.

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