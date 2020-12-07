Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Запрет на перемещение между регионами из-за пандемии коронавируса ничего не даст, но некоторые меры стоило бы принять, например, закрыть крупные торговые комплексы на границах регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Законодательного собрания Петербурга от «Справедливой России» Александр Егоров.

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Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на конференции «Медицина и качество» заявил, что вторая волна пандемии показывает, что очаги внутри страны требуют «рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов».

Егоров засомневался, что введение таких мер в принципе возможно в масштабах всей страны, если учитывать, что основную тревогу вызывают крупные мегаполисы вроде Петербурга, а в других регионах с разреженным населением, например, в Ленобласти, болеет «мизерное количество людей». Однако в связи с этим губернаторы регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко могли бы пойти на нетривиальные точечные решения, считает парламентарий.

«Если берем «Мегу Дыбенко» и «Мегу Парнас» — это областные торговые комплексы, а в основном там жители Петербурга. Поток едет из города и области. Конечно, происходит такое смешение, но жителей области там минимум. Поэтому, если вводить ограничения, то, наверное, два губернатора должны были по поводу этих ТЦ поговорить. Там и фуд-корты открыты, и всё подряд. И жителей там наших, питерских, огромное количество, и они там ходят как угодно, ничего не исполняется и не выполняется. В целях безопасности губернаторы должны были между собой провести консультации и принять решение, что, так как они на границе, закрыть вообще эти ТЦ», — сказал Егоров.

На его взгляд, для жителей Ленобласти крупных торговых комплекса имеют минимальное значение, но петербуржцам это помогло бы не разносить заразу по городу.

«А закрывать границы между регионами — это совершенно бессмысленно и бесполезно, дополнительные сложности, расходы бюджета. Вряд ли это даст толк. Думаю, что в Минздраве такая же позиция», — заключил депутат.

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Напомним, власти Ленинградской области не планируют вводить дополнительные ограничения и не собираются препятствовать передвижениям граждан.

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