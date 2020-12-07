7 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Вместо прений с Парижем и Берлином надо сконцентрироваться на Донбассе, на помощи в совершенствовании всех сторон политической и экономической деятельности ДНР и ЛНР и на улучшении жизни наших соотечественников. Если же Запад продолжит пренебрегать приверженностью нашей страны Минскому плану урегулирования, то надо идти не только на признание ДНР и ЛНР, но ставить вопрос о праве русских на Украине на самоопределение шире – в рамках концепта Новороссии.

Михаил Демурин, , 14:55 — REGNUM Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук призвал ужесточить санкции против России. Он считает, что, если до конца года «конфликт в Донбассе не будет урегулирован», наша страна должна быть исключена из международной расчетной системы.

Донецкая народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

Звучит это, конечно, глупо; звучит настолько бесперспективно, что главную цель заявления Кравчука долго искать не надо: Киев озабочен тем, как накануне годовщины Парижского саммита «нормандского формата» (9 декабря) хотя бы чем-то прикрыть свою внутриполитическую неспособность выполнить его решения. Тем не менее просто отмахнуться от того, как ставит вопрос украинский переговорщик, тоже не получится. Леонид Кравчук не зря был поставлен на это место, по своей сути он разрушитель и русофоб, его задача — разрушить и остатки политических оснований для справедливого урегулирования конфликта в Донбассе.

Признание нашей страной если не правомерности, то действенности ставки на войну в решении подобного конфликта в Нагорном Карабахе, «опыт Алиева» подстегивают Киев к усилению агрессивности. Есть, однако, и существенная разница: это Донецк и Луганск сегодня стоят на позиции плана урегулирования, одобренного международным сообществом, а не Киев, не его западные покровители.

Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского в Одессе President.gov.ua

Понятно, что большинство стран Запада уровень авторитета Совета Безопасности, одобрившего Минские соглашения в 2015 году, не особенно волнует. Есть, однако, Китай, есть Индия, есть другие страны, которые более ответственно относятся к сохранению минимума оснований для хотя бы относительно стабильного международного общения.

Ситуация, если называть вещи своими именами, тупиковая. Не вижу другого варианта для руководства ДНР и ЛНР, нежели взять паузу в переговорном процессе до тех пор, пока со стороны Киева не появится ясных сигналов понимания неизбежности возврата на основу того, о чём договорились в Минске в 2015 году. Позиция Донецка и Луганска при поддержке нашей страны была недавно ещё раз доведена до мировой общественности в ООН, и это был верный шаг.

Ответная обструкционистская позиция Запада продемонстрировала, что с ним пока подвижек в разговоре по данному конфликту не предвидится, из чего следует и вывод для России: вести пустые переговоры — себе во вред. Конечно, так или иначе обменяться заявлениями по поводу предстоящей годовщины придётся, но не в наших интересах поддерживать иллюзию, что Париж и Берлин делают что-то реальное для восстановления мира в Донбассе. Наоборот, сейчас французы и немцы реально помогают Киеву в подготовке почвы для того, чтобы Украина смогла подавить Донбасс, «зачистить» его от малейших проявлений русской самостоятельности, продемонстрировать другим регионам, которые остаются пока под киевской властью, что стремление отстоять свои права жестоко карается.

Вместо вялотекущих прений с Парижем и Берлином надо сконцентрироваться на самом Донбассе, на помощи в совершенствовании всех сторон политической и экономической деятельности ДНР и ЛНР, улучшении жизни наших соотечественников.

Парламент ДНР Smdnr.ru

Если же Запад продолжит пренебрегать приверженностью нашей страны Минскому плану урегулирования в Донбассе, действительно объявит какие-либо новые санкции, то надо идти не только на признание реально существующих ДНР и ЛНР, но ставить вопрос о праве русских на Украине на самоопределение шире — в рамках концепта Новороссии. В конце концов, именно отказ от своевременного признания Карабаха наш президент выделил в качестве основной слабости в позиции Еревана, приведшей к его военному и политическому фиаско.

Позиция, в качестве транслятора которой избрали именно Кравчука, укладывается в общую западную стратегию усиления давления на нашу страну. У России нет альтернативы тому, чтобы не просто отвергать любые попытки говорить с нами языком санкций, но наглядно давать понять, что такой разговор оборачивается вредом для самих его авторов.