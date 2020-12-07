Занзибар, Танзания, , 14:14 — REGNUM Оппозиционная партия «Альянс за демократические перемены» ACT-Wazalendo войдёт в правительство национального единства Занзибара. Об этом сообщает газета Mwananchi со ссылкой на заявление генерального секретаря партии Адо Шаиба журналистам в Дар-эс-Саламе 6 декабря.

По его словам, данное решение было принято на специальном заседании исполнительного комитета партии в Дар-эс-Саламе. На заседании также была предложена кандидатура первого заместителя президента Занзибара.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим президентом, парламентом и законодательством.

Шаиба подчеркнул, что решение войти в правительство было принято «ради будущего» Занзибара.

Напомним, что ранее в партии отвергли результаты всеобщих выборов в Танзании и на Занзибаре. Однако теперь генсек подчеркнул, что все избранные на посты парламентариев и членов местных администраций политики от партии могут вступить в должности.

«Партия приняла это решение без особой радости и одобрения, все прекрасно понимают, что выборы были сфальсифицированы и несправедливы, но сейчас мы полагаем, что это единственный продуктивный метод продолжения борьбы», — добавил он.

Шаибу также призвал правительство расследовать нарушения на выборах и наказать виновных.