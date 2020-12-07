Анкара, , 14:25 — REGNUM В преддверии саммита лидеров ЕС 10−11 декабря греческое правительство 7 декабря приняло решение установить вблизи спорных с Турцией территорий систему оповещения «NAVTEX» в рамках проведения военных учений к юго-востоку от острова Крит. Турция в ответ установила свои системы оповещения «NAVTEX» на тех же территориях. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

По данным журналистов Hürriyet, Греция намеренно усиливает напряженность в преддверии саммита лидеров Евросоюза, на котором будет обсуждаться вопрос о введении санкций в отношении Турции.

Также, по мнению турецких властей, действия Греции противоречат Лозаннскому соглашению, которое определяет права Турции на острова в восточной части Эгейского моря.

Напомним, в конце августа-начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Ранее глава МИД Греции заявлял, что о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.