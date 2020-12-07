Минск, , 14:13 — REGNUM Протестная акция белорусской оппозиции, которая называется «марш пенсионеров», началась в столице Белоруссии. Об этом 7 декабря сообщает местный портал Onliner.

Уточняется, что акция началась на минской площади Якуба Коласа, которая ранее была финальной точкой таких акций, и ее участники пройдут вдоль проспекта Независимости в сторону площади Победы, где находится Дом правительства.

Также указывается, что сотрудники белорусского ГАИ стали перекрывать подъезды к площади Якуба Коласа и на одной из улиц из-за этого уже образовалась пробка, а сотрудники милиции предупреждают участников акции, что их мероприятие является несанкционированным.

Вместе с тем, на выложенных порталом видеокадрах видно, что на протестную акцию собралось меньше людей, чем это было ранее и их насчитывается несколько десятков человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова сообщила, что правоохранительные органы Белоруссии задержали в ходе несанкционированных протестных акций, прошедших 6 декабря в разных населенных пунктах республики, 344 протестующих.