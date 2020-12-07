Москва, , 14:14 — REGNUM Нагорнокарабахский конфликт пока находится на выходе из горячей фазы. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 7 декабря, открывая переговоры со своим коллегой из Армении Арой Айвазяном.

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«Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что сегодня все вынуждены признать значение совместного заявления, подписанного 9 ноября лидерами России, Армении и Азербайджана. Оно остановило войну в Карабахе и позволяет беженцам и внутренне перемещенным лицам возвращаться в свои дома.

Власти России, добавил министр, выделят дополнительный взнос в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК), который многие годы работает в регионе.

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