Варшава, , 14:04 — REGNUM Экс-премьер-министр Польши, а ныне глава Европейской народной партии и депутат Европарламента Дональд Туск в интервью для Newsweek заявил, что нынешняя политика правящей в Польше партии «Право и справедливость» во многом «отражает интересы России».

По словам Туска, у него «появляется осознание, что политика нынешней Варшавы — это не просто политическая глупость, а целая стратегия в интересах России».

»Дело в том, что тактика правящей польской элиты не в первый раз совпадает с российской внешней стратегией. Её пророссийскость становится тенденциозной и всё более отчетливой. Во внешней политике это антиевропейская, восторженная поддержка Трампа — самого пророссийского президента в истории США, а также удивительная пассивность правительства в Белоруссии и Украине и удивительная кротость в отношениях с Москвой. Можно сделать вывод, что текущая политика отражает интересы России», — подчеркнул он.

Туск отметил, что и во внутренней политике Польша «всё больше становится похожей на Россию»: «Правительство (Польши) подчинило … судебную власть и СМИ, пытается создать культ личности, оправдывает нападения на меньшинства, ослабляет неправительственные организации и оппозиционные партии, поддерживает националистические эмоции у населения», — заявил политик.