Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM После смягчения ограничений были открыты границы с Англией, Турцией, Кубой и другими странами. Теперь установлено, что около 80% новых больных привезли вирус из Турции. Между тем в Китае за время второй волны заболели только 48 человек, заявил корреспонденту ИА REGNUM Константин Койстрик, доктор медицинских наук, врач высшей категории по психиатрии, выпускник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Врач комментирует мнение главы Минздрава Михаила Мурашко, что вторая волна коронавируса в России показывает необходимость ограничения передвижения физических лиц, «в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов».

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"Меня откровенно раздражает термин «ограничения», это всё равно, что «если нельзя, но очень хочется, то можно». Конечно, господин Мурашко, мягко говоря, запаздывает с принятием решения. Вторая волна из-за отсутствия карантина захлестнула нас так, что теперь ни одна клиника не справляется из-за отсутствия коек. Моей жене повезло: 29 октября, при поражении легких на 85%, ей нашли место в Боткинской больнице и благодаря самоотверженным действиям врачей не дали развиться цитокиновому шторму, а проще сказать — спасли. Спасибо им огромное!» — говорит Константин Койстрик.

Врач подчеркиваёт, что 75% всех больных находятся дома без оказания какой-либо помощи. «Я имею право так говорить, потому что испытал это на себе, — говорит эксперт. — О чем молчит Минздрав: при первичном посещении больного дома ему не делают никаких исследований, поэтому на 7−8-й день заболевания все «пропущенные пневмонии» дают осложнения, и, когда их госпитализируют, спасти практически никого не удаётся».

Врач рассказал, что его и его супругу доктор внимательно проаскультировал и сказал, что все отлично. «Правда, из-за плохого самочувствия и удивленные тем, что аускультация при ковиде ничего не даёт, мы тут же в коммерческой клинике сделали КТ и анализы, по которым стало ясно, что до цитокинового шторма у жены осталось совсем немного. У меня поражение легких составило 40%, и мы, назначив себе лечение, стали искать пути госпитализации, но мы с супругой — врачи, что происходит в других семьях — страшно подумать».

По словам доктора, нужно сделать ряд тестов: «С-реактивный белок», «ферритин» и обычный клинический анализ крови. Однако из-за того, что этого никто не делает, смертность высокая. «На 27-й день болезни мне первый раз позвонил врач и стал возмущаться по поводу просроченного больничного, где находится моя супруга… — говорит врач. — Вот и всё лечение, да ещё мне приснился сон, как Президент на золотом подносе принёс мне лекарства, а я почему-то отказывался, наверное бредил, так бывает при COVID…».