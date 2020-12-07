Москва, , 14:02 — REGNUM В преддверии Дня Конституции, который отмечается в России 12 декабря, президент страны Владимир Путин планирует провести встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Планирует. Действительно, 12 декабря — День Конституции, и накануне, мы ожидаем, что президент примет Зорькина», — уточнил официальный представитель Кремля.

Напомним, Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Основной закон состоял из десяти глав и 137 статей. Почти год спустя, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.